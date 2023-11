Livro, jornal e educação | A TARDE

A data de hoje é dedicada àquele capaz de nos salvar da dúvida movediça e da treva, quando bem editado, contendo informações confiáveis em textos escritos com elegância, eventualmente ilustrados por desenhos, fotografias e gráficos: parabéns para o livro!

O Grupo A TARDE, provedor do programa A TARDE Educação, embarca na data para renovar o compromisso, firmado há 27 anos, de viabilizar o casamento feliz entre fomento à leitura e incentivo à educação em todo o estado.

Um encontro com professores e secretários de Educação de diferentes municípios da Bahia ocorreu recentemente para mais uma vez instigar a troca de conhecimentos e contribuir para a formação cidadã, consolidando a leitura de jornal como instrumento de apoio pedagógico e de integração de conteúdos curriculares nas escolas.

A iniciativa traduz o espírito longevo e ao mesmo tempo renovado de A TARDE. Ao desenvolver um projeto educacional lastreado por conteúdo editorial e acúmulo de saberes em acervo físico e digital, cumpre papel decisivo na condução dos cidadãos de nossa Bahia.

Os planos convergem para a formação de número cada vez mais expressivo de leitoras e leitores, começando pelas edições diárias nos diversos formatos, ampliando-se o leque com inusitadas maneiras digitais de comunicar, atraindo gente alfabetizada em todas faixas etárias.

No Dia Nacional do Livro – data inspirada na fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia, em 1810 –, cabe destacar fundamento no qual também se baseia o A TARDE Educação: a valorização da joia rara que articula os suportes de leitura, representada na figura do professor, com sua essencial orientação respaldada em conhecimento.

Seguimos no firme propósito de associar a entrega de conteúdo de alta qualidade à missão de apoiar o sistema educacional, ampliando e fortalecendo, ano após ano, o programa A TARDE Educação, contribuindo para a formação de jovens e o desenvolvimento social e econômico do nosso estado.