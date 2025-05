Maio Amarelo tem como tema “Desacelere, seu bem maior é a vida” - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Falta de atenção; pressa para cumprir horário na escola e no trabalho; uso do celular; demanda por serviços de entrega; excesso de velocidade... são muitas as possíveis causas da expansão do número de óbitos no trânsito em Salvador.

Estatísticas associadas à coleta de percepções de quem trabalha na gestão da mobilidade apontam as causas para 147 mortes em 2024, recorde nos últimos oito anos.

O número representa elevação de quase 25% em relação a 2023 – ou seja, de cada quatro covas, foi aberta mais uma em relação às 118 anteriores, em estatística crescente, pois em 2023, os registros chegaram a 111 sem vida.

A campanha Maio Amarelo, com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida” pode contribuir para conscientizar da importância de dirigir com cuidado, afinal não é só a integridade individual a ser prezada, a condução é um ato coletivo.

Não se pode descartar o acesso de maior quantidade de “pilotos” a automóveis possantes, sem proporcional moderação, ao contrário, ostentar o luxo torna-se prioridade em relação à necessária prudência devido à tecnologia.

Quanto à prática de enviar e receber mensagens ao volante, o absurdo vem sendo banalizado: não é só o momento da comunicação, o antes e o depois influenciam a distração, pois a mente não se concentra no vaivém dos carros.

Suplemento especial encartado n’A TARDE de hoje cumpre o dever de um veículo massivo, ao dar voz a todos os segmentos envolvidos e articulados na missão de conter o sangue derramado, quando o objetivo é chegar e voltar.

Todas e todos quantas possam contribuir devem autoavaliar-se para verificar sinaleiras; se há locais nos quais desníveis precisam de conserto; se os retornos estão em localização razoável, entre outros itens do “check-list”.

A tendência de sofrimento acompanha o plano estadual: 2.975 pessoas morreram em 2024; a escalada é preocupante, mas mesmo se fosse apenas um morto ou ferido já seria motivo de compaixão e alerta por ações de prevenção.