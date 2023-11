Mal a ser extirpado | A TARDE

Quem ainda insiste em praticar crime de racismo precisa começar a reeducar-se agora mesmo, aderindo sem hesitar à igualdade no tratamento de todas e todos, se almejar alguma nomeação em cargos públicos no Estado da Bahia.

Não vai adiantar alegar ter agido por compulsão jocosa, brincadeira espontânea ou pândega infeliz, ao associar o perfil de etnias com situações depreciativas ou figuras do reino animal não-humano, entre outras falácias.

Tudo porque o governador Jerônimo Rodrigues decidiu empunhar, uma vez mais, a clava forte antirrascista, ao proibir a aceitação no serviço estadual de todos e todas as transgressoras adeptas da conduta de discriminar.

A feliz iniciativa toma por premissa a proposição verdadeira de reconhecimento de uma só humanidade, uma só raça – a humana –, sem privilégio epidérmico, étnico ou multicultural de determinado grupo social sobre qualquer outro.

Para salvaguardar a dimensão cívica e civilizatória da medida, a assinatura da normativa ocorreu, com toda pompa, em evento realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, dentro da programação do “Novembro Negro”.

Como a maior parte da população baiana descende de ex-escravizados, a opressão tende a recair sobre este contingente de melanina apurada, a verificar em episódios de repercussão nacional, gerando vergonha a ser eliminada.

A luminosa proposta ganha tônus rijo quando se sabe ter partido de uma deputada estadual de tez clara, Fabíola Mansur, sinalizando, assim, tratar-se de uma luta de toda a sociedade, aumentando o batalhão de combatentes.

Um dos efeitos da histórica barricada multiétnica e multicultural é a contribuição inequívoca no sentido de solapar as bases do racismo institucional presente na distribuição desigual de holerites governamentais bancadas pelo erário.

A sanção da Lei 14.631 tem o mesmo tom da melodia visando ao bem supremo de um Brasil melhor para o convívio de concidadãs e concidadãos, considerando a inclusão da injúria racial como mal a ser extirpado sem demora.