Mentes desprotegidas

Confira o editorial de hoje - Foto: Reprodução | Freepik

A iniciação precoce ao ambiente digital põe em risco a integridade de crianças, registrando-se recentemente extremos de casos de óbito, primeiro de dois adolescentes, e agora, uma menina de 11 anos

A vítima, moradora do município de Bom Jardim, no Agreste pernambucano, inalou desodorante aerosol, ao ser desafiada por um desconhecido, com o qual desenvolvia relacionamento virtual.

As mentes em formação estão desprotegidas, como verificou-se na morte de Davi, 14 anos, ao injetar uma mistura de restos de borboleta, conforme aprendera a receita com um interlocutor qualquer.

Por sua característica de interatividade instantânea, embora muitas vezes, se saiba apenas o apelido do “novo amigo”, o mundo das telas só não impõe a virtude da moderação a quem tornou-se escravo da tecnologia.

É preciso lembrar os princípios de fundação da infância na era moderna e o dever de mães, pais, tias, avós e responsáveis de não desistirem da educação, pois é a única defesa garantida, por aguçar a consciência.

Outro aspecto é o fato de não se educar a natureza e os instintos sem contrariar o educando; embora o afeto permita o bom convívio, só se cria imunidade impondo práticas restritivas para conter os ímpetos.

Não se deve proibir, mas é possível tornar-se parceiro do cidadão novel, alertando quanto aos padrões de sociabilidade, modificados em duas décadas, com intensidade superior aos 200 anos de industrialização.

O crescimento vertiginoso do uso de aparelhos eletrônicos contrasta com a escassez de cuidados, permitindo-se esquecer a presença de pessoas de intenção desconhecida à frente dos monitores e celulares.

Um complicador é a química do corpinho humano, pois a inclinação para a felicidade, comum a toda a espécie, é recompensada pelo organismo com a produção de dopamina, neurotransmissor da sensação de prazer.

Enquanto a pedagogia do ciberespaço busca construir métodos os mais seguros para reduzir os perigos, a boa ideia é oferecer outras oportunidades de entretenimento a fim de aplacar o perigo na web.