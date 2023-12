Mobilização nacional | A TARDE

A sensação de complementariedade salta quando se percebe a necessidade da cidadania em compasso com o acolhimento responsável dos poderes públicos, a exemplo deste Dia Mundial de Combate à Aids, na aurora de hoje.

A efeméride alusiva à síndrome de imunodeficiência adquirida, capaz de colher flores como Cazuza, Renato Russo e Freddie Mercury, quando não havia remédio, une-se ao Dezembro Vermelho, campanha de coloração mensal.

Ampliada do vírus HIV, a mobilização de perfil nacional emite alerta para outras infecções transmitidas por via da prática íntima descuidada, sinalizando revolução sexual sem carregar a 100% no Brasil, portanto inconclusa até hoje.

Antes proibitiva a cópula para mulheres antes do casamento – tabu da virgindade – e perseguido explicitamente o amor entre pessoas do mesmo sexo biológico, as conquistas éticas resultaram em combinações as mais livres.

No entanto, todas estas grandes vitórias corpóreas vieram desacompanhadas da luz da razão e da responsabilidade para evitar concepção indesejada e o contágio, rejeitando-se a camisa de vênus, sob alegações falaciosas e tolas.

Na Bahia, a Secretaria estadual de Saúde (Sesab) vai promover a campanha “Sextou na Vigilância”, a fim de tentar reduzir o efeito do paradoxo deste déficit de atenção para a segurança dos encaixes.

Como a mentalidade média estacionou em possível bestialidade, expressa na realidade objetiva dos paredões, representada na narração de verdade ou consequência – “é chicotada e tchau” –, é preciso investir no enfrentamento da doença evitável.

Além da oferta de testagem grátis, no Farol da Barra, incluindo sífilis e hepatites B e C, os servidores vão encaminhar quem for diagnosticado para tratamento com brevidade nas unidades da rede municipal.