O bom convívio animal

Zelar pelo desenvolvimento afetivo do Brasil, tanto quanto o econômico e o cultural, incentivando o bom convívio entre as espécies humana e de outros “bichos”, é o resultado presumido do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, em iniciativa digna de todos os aplausos da população, pela sábia utilização da tecnologia visando ao bem comum, tendo a vida como valor maior.

A lei de criação do dispositivo foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, projetando nova dinâmica entre tutores e seus protegidos, inicialmente cães e gatos, avançando a cidadania rumo à construção de políticas públicas capazes de combater o crime de maus-tratos.

Agora, será possível atribuir número de identidade único e intransferível para os pets, registrando-se informações desde a procedência, questões relacionadas a enfermidades, bem como movimentações diversas, incluindo situações nas quais será possível denunciar o mau comportamento de seres ditos “racionais”.

O banco de dados pode, em viés pedagógico, ensinar pessoas a conter impulsos violentos, estimulando a evitar a crueldade dos abandonos, ao produzir mentalidade coletiva de sermos todos dotados de “vontade de potência”, contribuindo para a perspectiva antiespecista, que prega a igualdade entre todos os seres sencientes.

A materialidade do sistema de iniludível alcance pode orientar campanhas de vacinação e medidas preventivas contra zoonoses, beneficiando, por tabela, a saúde pública, por meio da proteção aos indefesos, atualizando-se necessariamente as informações quando verificarem-se vendas, doações e óbitos, a exemplo do que já vem sendo feito em outros países.

Seguem, assim, os brasileiros, a vereda da qual são legatários das três gestões do chefe de estado oriundo da classe trabalhadora, no sentido de unir e reconstruir a nação, ao defender-se o bom viver, não apenas entre os bípedes primatas.