O Brasil de energia limpa

- Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei permitindo isenção de R$ 18,3 bilhões em incentivos para a produção e compra de “hidrogênio verde” no Brasil, complementando um projeto anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional.

O apoio do chefe de Estado brasileiro vai fortalecer o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, posicionando o país na vanguarda mundial em estímulo às chamadas “energias limpas”.

O incentivo dos créditos fiscais vai servir de contrapartida para gestores de empresas produtoras ou compradoras de combustível fabricado a partir de placas fotovoltaicas de captação de luz solar ou parques eólicos de hélices movidas a vento.

A repercussão internacional das medidas anunciadas pelo Brasil destaca o país como referência para o planejamento e a execução de estratégias visando descarbonizar a indústria a fim de aumentar os cuidados com o meio ambiente, em esforço de preservação dos biomas no sentido de contribuir na redução dos efeitos de desequilíbrios climáticos.

Saindo da dimensão da narrativa para a boa prática antipoluente, o objetivo é o de alcançar a liderança na produção e na exportação, contando com o trabalho eficiente de estados como o da Bahia, ao perseverar no investimento de novas formas de mover as máquinas, eixo temático central do World Hydrogen 2024 Summit & Exhibition, em Amsterdam, Holanda, com a participação do governador Jerônimo Rodrigues, na condição de titular do Consórcio Nordeste.

O encontro teve o perfil baiano de renovação como um dos principais atrativos, por contabilizar, em média, 30% de toda a energia eólica e 20% da solar geradas em todo o território nacional, verificando-se ainda a Terra da Liberdade uma matriz elétrica 90% renovável, em percentual calculado levando em conta a capacidade instalada.

O cartel apresentado aos investidores no exterior tem potencial de atrair mais projetos, tendo tudo a favor, desde as condições plenas de sol e ventos às medidas econômicas recém-aprovadas pela presidência da República.