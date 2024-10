O controle das bets

- Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Prevenir é a melhor opção para evitar acidentes, mas a vontade de remediar não deixa de ser uma saída viável quando se tem de fazer escolhas rápidas visando proteger o bem comum e a saúde de vulneráveis, como vem se esforçando o governo federal ao tentar controlar as apostas virtuais.

Produzem graves danos as “bets”, saltando o Brasil para “campeão” mundial em volume de jogos online e de pessoas capturadas pela mania obsessiva, dada a falta de regulamentação, ainda caminhando a passos lentos, permitindo acelerada ascensão dos negócios dourados por campanhas publicitárias exitosas.

Além de as normas começarem a valer apenas em janeiro de 2025, as portarias publicadas emergencialmente sinalizam a busca dos gestores para conter o avanço da enchente viciosa depois de perceberem o risco para a sociedade brasileira da proliferação de “sites” de jogatinas, sem nem mesmo se saber quantos são.

Estima o ministro da Fazenda um quantitativo entre 500 e 600 endereços eletrônicos voltados para iludir as pessoas, orientadas agora para exigir uma restituição em 10 dias do montante protegido em bloqueios estratégicos para render lucro às espertas associações agora flagradas como ilícitas.

Abusando da lentidão das autoridades para flagrar as irregularidades, os ladinos lançavam seus cassinos digitais sem sequer pedirem licença, acumulando montanhas de dinheiro graças à ingenuidade de quem investiu até recursos do Bolsa-família nos azarados lances.

Não se deve hesitar em contexto no qual o estímulo ao tropeço parte de medalhistas olímpicos e celebridades, no entanto, às empresas em processo de credenciamento será permitido permanecer em operação, de acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas.

A exploração do absurdo “garimpo”, mesmo se forem cumpridas as determinações tardias, pode produzir oportunidades inequívocas de “lavagem” de recursos obtidos pelo crime organizado em escala mundial, além de despertar suspeitas na atuação de atletas, sugerindo investigações por parte da Polícia Federal.