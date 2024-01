O desafio da internet | A TARDE

A Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber) representa passo decisivo para preencher lacunas na proteção aos cidadãos aficionados ao ambiente digital no Brasil, como tentativa de conter a escalada de crimes e disseminação de informações falsas.

O novo marco legal dá o devido destaque para o combate aos ataques cibernéticos: o país apresenta estatísticas alarmantes, compondo a relação de um dos mais assíduos em ocorrências de fraudes e utilização da internet para calúnia, injúria e difamação.

O decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União institui as diretrizes para as ações de orientação do convívio pautado nos princípios civilizatórios, ativando diligências no sentido de vigiar e punir os transgressores de acordo com a lei vigente.

Um comitê nacional terá a missão de apoio, ao sugerir estratégias colaborativas com o fértil objetivo de integrar outros países nos quais episódios semelhantes de ilicitudes vêm ocorrendo, uma vez não conhecer fronteiras a rede mundial de computadores.

A arrojada articulação é composta por representantes do governo, da sociedade civil, instituições de pesquisa dedicadas ao ciberespaço e entidades empresariais, entre outros setores da sociedade, tomando como premissa o impacto geral do problema.

Não é pouco nem pequeno o alcance da empreitada, pois a ideia é desenvolver mecanismos de fiscalização, ao tentar reduzir os efeitos do descontrolado espalhafato, inverídico e irresponsável.

A boa iniciativa visa defender os sistemas, as redes e os programas com a criação de métodos suficientemente seguros a fim de evitar alteração de dados, além de reduzir a crescente criminalidade especializada na prática de extorquir inocentes na rede mundial.

A habilidade e o conhecimento dos fora-da-lei permitem supor a importância de investir-se em profissionais de tecnologia da informação, pois trata-se de combate na dimensão virtual, no qual a recompensa é uma forma de reforçar as equipes do bem.