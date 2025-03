O duelo dos brasis

Músico Oruam - Foto: Reprodução / Redes sociais

Enquanto parlamentares articulam-se para enrijecer as leis de restrição a letras de músicas por eles tipificadas como “apologia ao crime e às drogas”, a turma moderada tenta respirar fundo para resistir aos ataques.

O estopim acendeu na mão do músico Oruam (Mauro ao contrário), filho de Marcinho VP, tido como um dos líderes do Comando Vermelho e talvez por isso inspire o rapper a refletir nas letras o seu drama pessoal.

O enredo atiçou a vereadora da capital paulista Amanda Vettorazzo, mobilizando recursos em campanha nacional para inibir o artista. Já está em curso campanha para esvaziar o financiamento público de produções culturais, de acordo com as prerrogativas previstas, mas não se deve descartar o oportunismo pelo viés da discriminação.

Embora tenha mobilizado argumentos contra e a favor de um projeto de lei, contribuindo para o fortalecimento do necessário debate acere do cumprimento de leis que impõem restrições ao uso de recursos públicos para contratar artistas cujas músicas promovam violência, discriminação ou incentivo a atividades ilícitas, o argumento do tipo falacioso vem sendo repetido pela facção conservadora.

É mais um de um sem-número de episódios nos quais os extremistas utilizam-se dos instrumentos e dos cânones dos regimes das liberdades para exibir incompreensões de perfil persecutório.

Exceto quando a humanidade alcançar um estágio de convívio capaz de dispensar leis e aparelhos repressivos, por ora é preciso seguir os trâmites do Estado de direito.

Uma variável importante é o fato de os biltres aprenderem com os presidiários as lições de como lidar com as leis, tendo ainda a seu favor a impossibilidade de se saber quais as suas verdadeiras intenções.

A questão salta aos olhos às entranhas de dois brasis: aquele indignado, mobilizando a cidadania e os poderes; e um outro, sempre à espreita, de braços com o atraso na formulação das ideias trôpegas.