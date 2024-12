O país do preto doutor

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Avançam céleres as universidades para formar uma maioria preta/parda, garantindo, com a estratégia da cotas, a redução das desigualdades sociais, pois ao colarem grau os afrodescendentes, fortalecem as chances de conquistar um posto de trabalho de maior relevo e ordenado, afinados no mesmo diapasão órgãos da sociedade civil e equipes de trabalho do ambiente acadêmico.

A bem-sucedida manobra sugere mais investimentos na formação da turma acolhida por coincidência entre a melanina da epiderme e os poucos recursos para bancar os estudos, tendo alterado o perfil das salas de aula 12 anos depois de implantado o sistema no qual se reserva uma fração para acolhimento dos herdeiros de escravizados sobreviventes dos navios tumbeiros.

Apesar de entenderem a importância da justiça reparadora, o contingente habitante das periferias não raro chega ao mundo novo com alguns vestígios do perfil das comunidades, destacando-se a crença em dogmas disseminados por seitas pentecostais, além da admiração por referências conservadoras jamais associadas à luta antirracismo.

A cisão do país em grupos de brancos e não-brancos não é uma solução definitiva, mesmo porque o fato de ter pouca melanina não pode também tirar o direito de um estudante ter acesso ao ensino superior, sob pena de inversão indevida da rota de discriminação.

Enquanto se pensa uma fórmula capaz de produzir uma reparação justa, sem produzir cicatrizes em outros grupos sociais, as matrículas de estudantes cotistas cresceram 266%, saltando em números absolutos de 1.780 concluintes em 2012 para 26 mil em 2023, com perspectivas de ampliação dos diplomas para pretas e pretos, pardas e pardos.

O comprometimento de reitores, como é o bom exemplo de Paulo Cézar Miguez, da Ufba, vem sendo decisivo para aprimorar o regulamento, entre as melhorias, o atendimento a moradores de quilombos e a redução da renda familiar exigida, logo, acolhendo maior fatia de discentes necessitados de amparo para prosseguir nos cursos de graduação até a formatura.