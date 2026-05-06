Os livros e a juventude

O resultado de levantamento recente da Câmara Brasileira do Livro traz boas novas para quem acredita na resistência do hábito da leitura impulsionado pela internet. De acordo com os dados divulgados pela instituição, não apenas o público de 18 a 34 anos está lendo mais como vem escolhendo seus títulos graças a vídeos virais nas redes.

A análise qualitativa concluindo pela agradável surpresa tem como indício mais forte a estatística de 122 mil empréstimos na biblioteca digital do Ministério da Educação. A quantidade não causaria tanto espanto, exceto pelo curto período, pois foi registrada em apenas uma semana, resultando em uma percepção de interesse concentrado.

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O cenário contraria uma visão pessimista, segundo a qual a exposição constante às telas, ambiente dominado por mensagens rápidas, estaria formando geração avessa às letras. O que se observa, levando em alta conta o contexto apresentado pela instituição, é a presença de influenciadores literários distribuindo sugestões acatadas pelos jovens.

O movimento pode crescer, se a corrida por curtidas contaminar aplicativos concorrentes do Tik Tok, referência no mercado por ter desenvolvido o Book Tok. A criação de comunidades literárias online é outro fator a ser investigado como possível incentivador do saudável comportamento de procurar companhia nas autoras e autores.

No quesito aquisição de livros de papel também é digital a preferência dos compradores, utilizando o pagamento por pix e a comodidade da entrega no endereço solicitado. Os espaços físicos, com destaque para livrarias, no entanto, resistem devido ao ritual da visita e do exame, sem pressa, das publicações candidatas a reforçar a biblioteca.

Neste sentido, é inegável a multiplicação de opções, entre gêneros diversos e temas ao infinito, como se observa nas bienais do livro e feiras literárias por todo o país. O convívio, presencial e online, ajuda nas escolhas, sinalizando também a importância da participação de quem mais pode orientar a juventude: o professor.