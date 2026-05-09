Parceria entrosada

O Forte de São Marcelo é conhecido por seu formato circular e único no país - Foto: Manu Dias/GOVBA

Os entes federativos têm maior probabilidade de servir à cidadania quando desenvolvem entrosamento suficiente para buscar soluções, de cada um segundo sua capacidade. A parceria do governo da Bahia e Secretaria de Patrimônio da União (SPU) sustenta esta premissa, ao recuperar duas jóias: o Forte São Marcelo e a Fortaleza de Morro de São Paulo.

A atividade turística, já sem ter como melhorar os recordes espalhados por todos os indicadores, ganha, desta forma, mais opções no portfólio de encantos e belezas. A combinação fica fácil quando há entendimento e fluxo comunicacional: a esfera federal entrando com requalificação e preservação e a estadual, agendando as visitas.

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Saem todos ganhando em um engenho assim inteligente: avança o turismo, na gira da economia; quem vem, volta maravilhado; e os gestores têm a satisfação dos elogios. Seguras de praticar política de estado com responsabilidade e compromisso, as lideranças articularam um contrato de 20 anos, protegendo o plano de improvável recuo.

Única fortificação em formato circular e situada sobre as águas da Baía de Todos-os-Santos, o Forte São Marcelo, construído em 1623, é exemplo de fidelidade original. Salvador foi pensada, antes, como equipamento para repelir invasões e só depois, muito depois, como cidade para viabilizar o convívio, sustentando, portanto, perfil militar.

Nesta trilha, o inusitado forte, erguido sob a guarda de Nossa Senhora do Pópulo, oferece aos visitantes uma boa aula de história da Bahia, respirando os ares do conhecimento. O recurso didático permite assimilar cumprirem detenção, ali, os negros muçulmanos da revolução malê de 1835; os homens da Sabinada e o líder farroupilha Bento Gonçalves.

Maior surpresa vem com a lembrança de Salvador ter sido por seus canhões bombardeada, em 1912, perdendo-se no fogo doidivanas a biblioteca da cidade. No mesmo perfil de acervo valiosíssimo, se pode dizer a Fortaleza de Morro de São Paulo, ao reacender o debate sobre uso, conservação e acesso ao patrimônio histórico brasileiro.