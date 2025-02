Política de união

- Foto: Olga Leiria - Ag. A TARDE

O administrador público, consciente da missão de cumprir seu dever moral, precisa capacitar-se continuamente, visando devolver à cidadania, em serviços de excelência, a confiança depositada no voto em favor de seu nome e do grupo político ao qual é filiado.

Para o eleitorado atento, trata-se de boa oportunidade de avaliação, individual e em grupo, a partir do desempenho observado no 8º Encontro de Prefeitos da Bahia, tendo entre os destaques a presença do governador Jerônimo Rodrigues, na solenidade de abertura.

Afirmou ele a importância da cooperação em proveito do bom sucesso dos investimentos em infraestrutura, abastecimento de água e saúde, prevalecendo projetos pelo critério de urgência.

Também serve tal contexto de “aula prática” para assimilarem os baianos o efeito da arte de convergir interesses, sob o manto de pretensa boa vontade, produzindo assim o possível convencimento dos céticos quanto ao êxito da organização da República federativa do Brasil.

Ganha traços de máxima universal a busca por apoio e troca de experiências entre gestoras e gestores, como se pode concluir, ao menos em uma rápida visada, por meio do convívio amistoso pautado na costura pluripartidária.

A ilustração é a de uma colcha na qual vários pedaços de outras são alinhavados, formando unidade a partir de múltiplos, imagem plena do modelo ao qual corresponde a ideia perfeita de “democracia”, em breve entendimento.

Promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB), o evento reúne chefes dos Executivos, vice-prefeitos e assessores, todos os 417 convidados a conhecer métodos e princípios relacionados a políticas públicas, visando seu melhor resultado.

A repetição em coro, pelos mecanismos de distribuição de conteúdos, estabelece sensação uníssona de ideologia pacificada, com baixíssimo grau de divergência, produzindo pensamento voltado para significar "ipsis litteris, ipsis verbis" o nome pelo qual se conhece a entidade dos mandatários eleitos: união dos prefeitos.