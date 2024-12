Proteção aos idosos

- Foto: Divulgação/Canva

A importância de ampliar as opções de abrigos para idosos tem alcance similar à necessidade de fiscalizar estes mesmos estabelecimentos, por revelar os cuidados com a última idade o desenvolvimento afetivo de uma nação, restando reconhecer o longo trajeto a avançar até a sociedade brasileira criar condições de amparo a quem tanto lutou pelo país.

Uma ação do Ministério Público, realizada em conjunto com órgão municipais e apoio operacional da polícia, representou uma contribuição inequívoca no caminho de doar sentido de empatia, caridade e proteção, resultando no fechamento do Lar de Idosos Nossa Senhora das Candeias, com remanejamento de pessoas de idade em difícil enfrentamento do cotidiano.

A casa, localizada no bairro de Itapuã, em Salvador, abrigava irregularidades como paredes com mofo e infiltração, indicando insalubridade e precariedade na prestação dos serviços. Com o encerramento das atividades, os idosos foram encaminhados para a Unidade de Acolhimento Institucional de Amaralina.

Já eram de conhecimento das autoridades desde maio deste ano – quando o imóvel havia sido interditado parcialmente pela Justiça, que determinou a transferência dos idosos para locais apropriados, não tendo sido atendida – as condições inadequadas do ambiente no qual a prestação de serviços de saúde e bom convívio não correspondia aos padrões civilizatórios, expondo o vulnerável grupo ao longo sofrimento, implicando questionar por que a demora de agir e onde andam os filhos e os familiares de quem ficou à margem.

A interdição pode ter salvo da finitude precoce o grupo de veteranas e veteranos, no entanto é preciso ir além, incentivando o acolhimento de quem vive seus últimos dias, com a parceria de associações geriátricas sediadas em prédios limpos e arejados.