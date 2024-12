Proteína da união

- Foto: Photo by Nelson ALMEIDA / AFP

Pode ter sido insuficiente o pedido de desculpas do chefe geral do Grupo Carrefour, ao desdizer críticas à carne bovina brasileira, anunciando a retomada das importações, isso depois de ter acompanhado o tom dos protestos de pecuaristas franceses, esperneando por conta de supostas vantagens de comercialização concedidas ao Mercosul.

Os representantes do setor produtivo nacional exigem uma retratação com o mais amplo alcance na imprensa internacional, ameaçando convocar seus escritórios de advocacia a fim de buscar meios de ajustar os possíveis efeitos dos danos produzidos, muito mais inconvenientes e prejudiciais em relação à ameaça de boicote de quem adquire dois quilos por cada tonelada de exportação nossa.

O enredo deixa como saldo positivo, a autopercepção da capacidade de rejeitar rapidamente qualquer agressão de ordem moral, restabelecendo a verdade dos fatos, qual seja, a boa consistência da "proteína for export”, produzindo por tabela, mais “união” em favor da “reconstrução” do Brasil.

O acordo comercial com a União Europeia conta com aval da maior parte dos seus filiados, ao aprovarem avanços nas negociações, em perfil compatível com o desenho da globalização na geopolítica, incentivando o “fair-play” - “jogo limpo” - nas disputas mercantis, reparando desdobramentos infelizes de embargos passados.

A perda de competitividade pode ter produzido outra perda, a de equilíbrio, tendo o dirigente do poderoso conglomerado tropeçado clamorosamente nos comentários, segundo os quais a mercadoria não seria mais aceita por escapar às normas e padrões de qualidade, como se subitamente modificasse sua substância primeira, passando de excelente a péssima num simples piscar.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávero, entendeu ter melhor efeito político, escolher um tom mais ameno no contra-ataque aos franceses, presentes em unidades sediadas no Brasil, como ocorre em Salvador, coincidentemente num momento de rumores de fechamento de uma de suas unidades, a do Imbuí, em dezembro.