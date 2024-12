Resgate a celebrar

- Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Ao promover a Feira Nacional da Agropecuária, em sua edição número 33, A TARDE defende tese dificílima de contestação: a força de um grupo comunicacional integrado em diversas mídias, quando percebe no "em-si" o poder da criação de nova ordem pautada nos valores confiabilidade e inovação.

Assim, o planejamento da festa torna-se continuamente substituível, como se espera das melhores projeções, ultrapassadas pela “realidade”, a ponto de tornar necessária a ampliação da cobertura do encontro pelo próprio veículo genitor, ao oferecer ao leitorado novos conteúdos, visando refletir em fidedignidade o tamanho e a qualidade da programação.

Impactados pela química do desejo de unir economia e cultura; cidadania e negócios; desenvolvimento e alegria; ficam os organizadores satisfeitos com o sucesso de hoje inspirando desafios amanhã, ao verificar-se o espaço pleno de ser, cada um dos milhares de presentes, doando seu sentido pessoal de oportunidade de trocas, aprendizados, lazer e articulações.

Euforia, entusiasmo ou outra palavra próxima das pioneiras interpretações divinais da história da humanidade pode representar com mais chance de veracidade o sentimento geral da equipe responsável por estruturar a Fenagro, acompanhando estes colaboradores a cadência do engajamento de autoridades e visitantes.

Gestores do governo estadual, parlamentares, produtores, trabalhadores, pecuaristas, pequenos agricultores, expositores, patrocinadores, técnicos, é muita gente distribuída em tantas categorias, percebendo-se sem dificuldade, na superfície física do papel e até do suporte do monitor, a limitação em caber todas elas.

A ampla adesão sugere o fortalecimento de uma segunda tese, a de o quanto a Bahia tem em potência a ser atualizada por missões de resgate como a protagonizada por A TARDE, viabilizando seu êxito com a busca por contato para apoio, patrocínio e sociedades diversas, na construção de 10 dias que mudaram o agro para melhor.