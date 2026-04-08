Sionismo ou judaísmo

- Foto: iStock

Serve de recurso de educação não-formal a repercussão de projeto de lei para tornar crime as críticas a Israel, misturando o Estado à religião judaica. A primeira lição é separar sionismo de judaísmo: ocupação de territórios palestinos; genocídio em Gaza; Guerra à Pérsia pertencem ao sionismo.

O Estado de Israel é conduzido por esta ideologia, cujos objetivos de pilhagem de riquezas e extermínio têm os Estados Unidos como parceiros, por afinidade.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O judaísmo é a religião monoteísta de 3 mil anos, representante de um povo perseguido e, por isso, distribuído pelo mundo como forma de resistir. Somente em 1948, com a criação de Israel, este povo pode reunir-se em uma mesma área, sob uma só bandeira - e aqui está a chave para compreensão.

Sionismo propõe o belicismo e a guerra para construção do Grande Israel, anexando os países árabes, enquanto o judaísmo propõe o convívio e a paz.

O projeto de lei de autoria da deputada Tabata Amaral tem como alvo o antissemitismo, misturando os antagônicos sionistas e judeus, resultando na segunda lição. Intencionalmente ou não, a parlamentar ensinou o quanto se dizer esquerda ou direita tem sido uma categorização fluida, a ponto de uma votar como a outra.

O Partido Liberal, adepto de práticas discriminatórias, racistas e misóginas usa disfarce de defensor de uma etnia. Já as agremiações autoproclamadas sensíveis a causas protetivas de religiões abandonaram a ideia de Tabata como se autorizassem ofensas aos judeus.

Reflexo do emaranhado de conceitos, generalizações expõem o analfabetismo político, em casos como a rejeição de um bar a israelenses no Rio. Na Bahia, autoridades assistem a ocupação de Itacaré e Morro de São Paulo, territórios sob controle de Israel, pela imposição de costumes.

O contexto de rica hermenêutica, pelos variados prismas, sugere carência de conhecimento verdadeiro em meio ao excesso de informações desconectadas online. Eis uma mostra fidedigna de como anda o mundo sob impacto de tantos paradoxos.