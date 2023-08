Solidariedade materna

A participação de mães doadoras no restabelecimento dos estoques de leite nas maternidades e hospitais baianos salta da dimensão pragmática da necessidade material de salvação dos bebês para o vigor do desenvolvimento afetivo e ético.

O gesto de bom exemplo, em atitude de extrema empatia, torna admirável a prática virtuosa com base, senão na generosidade, no mais das vezes, na importância de serem solidárias as genitoras dotadas pela natureza do excedente alimentar.

Pelo viés do convívio, podem comparar-se estas mulheres a educadoras do cotidiano, ao ensinarem o valor maior na escala da moralidade, fazendo o bem sem saberem a quem se destina a benfazeja ação, em imperativo categórico.

Age de tal forma a ponto de o efeito de sua iniciativa poder ser imitado universalmente – esta poderia bem ser a síntese do mutirão feminino, tema da campanha Agosto Dourado com o objetivo de ampliar esta rede humanitária.

Para estar no time, basta entrar em contato com os estabelecimentos, conforme amplamente divulgado por A TARDE, vencendo-se etapas burocráticas e de mobilidade, com a visita de equipes de servidores às voluntárias para a coleta.

Já se sabe o quanto o aleitamento favorece a vida dos novíssimos baianos, alcançando o número de 12 mil beneficiados em dois anos, graças à organização e funcionamento dos bancos lácteos como forma de nutrir os recém-nascidos.

Ao sorverem o mais puro dos alimentos, protegem-se contra a ameaça de micróbios e curam inflamações, com o reforço no pequeno organismo de hormônios e químicas variadas, típicas da idade precoce.

Não à toa, na origem da civilização, o mito do herói Héracles, conhecido pelo nome romano Hércules, cumpriu os 12 trabalhos de maior perigo, por sua força invencível, resultante dos pingos ofertados do peito da deusa Hera.

Agora, são as heroínas da maternagem as convidadas a escrever esta história, tornando-se pessoas melhores todas aquelas capazes de ceder meia hora visando abastecer as chances de futuro com litros de solidariedade.