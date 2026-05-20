Estudo desenvolvido por equipes de cientistas da Universidade Federal da Bahia presta relevante serviço ao país identificando aspectos do terrorismo digital articulado. O tamanho do estrago pode ser medido em postagens de desinformação, ultrapassando a marca de 86 mil, apenas no Telegram, no período de abril de 2025 a março de 2026.

Estes conteúdos falsos, compartilhados entre 542 canais e 286 grupos, dizem respeito a uma campanha mobilizada por negacionistas conspirando na internet. A pesquisa buscou entender o mecanismo de comercialização de recibos falsos de vacinação, revelando entrosamento entre as organizações criminosas de viés mórbido.

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Além de persuadir as pessoas a evitar os imunizantes, o engenho maligno altera estatísticas devido à aquisição clandestina de documentos fraudados para fins de burla. O trabalho toma com fidedignidade o pulso de um monstro construído intencionalmente para expor cidadãs e cidadãos ao risco de contágio, adoecimento, mortes e epidemias.

A narrativa ideológica de suposta defesa da pátria e da família, atacando a ciência como se fosse a inimiga, tem seu efeito multiplicado graças ao poder tentacular de robôs. A meticulosa coleta de dados e a correspondente análise qualitativa do cenário não deixam dúvidas tratar-se de uma estratégia capaz de explicar a baixa adesão às vacinas.

Valem-se os anormais da baixa capacidade de defesa da estrutura proveniente da arquitetura do mundo virtual, caracterizado pela plena facilidade de disparar mensagens. Feita com esmero e digna de louvor, a atividade acadêmica, constatando-se o potencial destrutivo acionado diuturnamente, falta verificar como se pode combater a escumalha.

As provas digitais foram colhidas, as pistas e os indícios, apurados, resta acompanhar as ações policial e judicial visando deletar sem bugs as quadrilhas de facínoras da web. Já há leis para dar conta das irregularidades, servindo de impulso ao aprimoramento da investigação em redes sociais, daí evoluindo ao efeito das necessárias punições.