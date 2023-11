Um mar de histórias | A TARDE

A volta da Mar Grande-Salvador, neste domingo histórico, ultrapassa a dimensão desportiva para representar uma travessia de maior significado, pois carrega o desejo da humanidade de ir muito além de si mesma.

Nenhum outro slogan senão “Um mar de histórias” poderia ser mais apropriado à 53ª edição da prova, desafiando nadadoras e nadadores a prosseguir com o sonho, a cada braçada, visando alcançar a praia.

O sentimento de baianidade marca a competição a tal ponto de se poder duvidar, no limite da imaginação, tratar-se de um estado onírico coletivo ou uma manifestação de suposta “realidade”, envolvendo toda uma multidão.

O contexto pede a necessária reflexão sobre a busca da vitória como utopia: algo capaz de mover tantas e tantas pessoas, mulheres e homens, na luta dentro das águas contra seus próprios corpos, sob regência dos guias atentos.

Desde a origem, em 1955, está presente a vontade de bailar sobre o oceano, a partir de aposta originada do ímpeto eminentemente baiano, quando um morador do Alto da Sereia adentrou a Redação do jornal para propor o desafio.

Partira a ideia de um leitor aprendiz de eletricista, ainda na sede da Praça Castro Alves, ao pedir a publicação de sua aparente insanidade, por muitos contestada, mas ao fim e ao cabo, medrou a iniciativa e foi dada a largada.

O inventor, Hylberto Ferreira Barreto, ficou pelo meio do trajeto, afogando a própria bravata, mas seu melhor prêmio frutificou na disputa de maior fôlego, se constatada a vitória da “civilização baiana”, em sua renhida pugna aquática.

Muito antes de se falar em equidade de gênero, Marília Barreiros tornou-se a heroína, seguida já neste século pela medalhista e campeã mundial Ana Marcela, entre outras destemidas sereias a baixar seus tempos com mestria.

Dão-se as mãos, hoje, a equipe do grupo comunicacional, simultaneamente longevo e renovado, nadando em sincronia de épocas aparentemente distintas, e a comunidade, ao abraçar a onda de viver em sua plenitude.