União contra o abuso

- Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Os cidadãos devem utilizar canais de denúncia disponíveis, como o número 0800 970 0267, para contribuir visando deter a escalada nos preços dos combustíveis. A tática de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em visitas de surpresa aos postos, não será suficiente para fazer cumprir as novas regras.

Mesmo porque, ao tempo de ter sido intensificado o monitoramento, os infratores também sofisticaram seus métodos de burla, em jogo de empate. Embora tenha descartado o risco de desabastecimento, a agência admite como inevitável o ataque dos postos à economia popular na modalidade ganância.

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A prova do crime reside no fato de as cadeias de suprimento nacionais permanecerem intactas, sequer há previsão de problema logístico de entrega. Quanto mais pessoas conscientes da importância de discar 0800 a fim de delatar os autores dos crimes, maiores as chances de inibir a nociva prática.

A TARDE saiu em defesa da legalidade, ao publicar entrevista concedida pela diretora da ANP, Symone Araújo, dando a ideia da importância da parceria. Recomendou a executiva a participação do público se houver dúvida ou alta probabilidade de diferenças abruptas no preço, na qualidade e no volume.

Para revestir a delação pura e simples de uma denominação mais suave, os especialistas estão chamando o registro das queixas de “vetor de inteligência”. Funciona assim: percebeu algo estranho, liga 0800 e passa o nome do posto, o endereço com ponto de referência e logo, logo a equipe chega para verificação.

Assim, as inspeções mais precisas e eficazes vão poder inibir uma maior quantidade de estabelecimentos, servindo para conter as ocorrências danosas. Não se trata de combater a atividade econômica da venda de combustíveis, tão necessária por seu alcance social, mas de proteger os direitos dos brasileiros.

Por este viés, a participação ativa da população é fundamental para fortalecer a atuação reguladora mais efetiva com a utilização do disque denúncia. Governo federal e sociedade civil, juntos, contra o abuso.