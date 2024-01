Venda de abadás e camarotes evidencia atração de turistas | A TARDE

O Carnaval de Salvador já bate à porta e, com ele, o interesse de baianos e, principalmente, de turistas pela folia baiana. Prova disso é que o Quero Abadá, que comercializa os principais blocos e camarotes, já registra aumento de cerca de 20% nas vendas, em comparação com 2023. A agência espera um público de 80 mil pessoas, sendo aproximadamente 70% de fora da Bahia. A maioria é de São Paulo (15%), Rio de Janeiro (13%), Sergipe (7%) e Minas Gerais (6%).

"Em 2023, tivemos o retorno da festa, mas muitas pessoas ainda estavam receosas de curtir a folia. Agora, em 2024, sem restrições, a expectativa dos foliões tem sido muito maior e, por isso, estamos ainda mais engajados para promover o maior Carnaval dos últimos anos”, afirma o diretor do Quero Abadá, Vitor Villas Bôas.

Dentre os blocos comercializados estão Camaleão, Coruja, Me Abraça, Eva, Largadinho, Vumbora!, Crocodilo, Nana Léo Santana e Daquele Jeito. Já a lista de camarotes, todos no circuito Barra-Ondina, inclui, por exemplo, o Camarote Salvador, Brahma, Villa, Harém do Gigante, Planeta Band, Camarote.Com, Pride e Casa da Barra.

Para atender o público, durante a entrega dos kits, a empresa montará uma estrutura de 1.200 metros quadrados no Shopping Paralela, no antigo SAC, além dos pontos no Porto Salvador, para receber os turistas dos cruzeiros, e no aeroporto. O serviço será realizado no período de 6 a 13 de fevereiro.

Banda Atitude 67 estreia no camarote Villa

Formada por Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê, a banda Atitude 67 irá estrear no camarote Villa. O grupo de pagode – dono de hits como "Cerveja de Garrafa", "Saideira" e "Tão Linda" – estará no espaço no dia 12/2. Além deles, o Villa receberá outros grandes artistas, como Alok, Simone Mendes, Jorge e Mateus, Gustavo Lima e Xand Avião.

Banho de Mar à Fantasia deve atrair mais de 50 mil foliões

Um dos eventos pré-carnavalescos mais aguardados, o Banho de Mar à Fantasia já tem data confirmada: dia 4/2. A expectativa do Centro Cultural Que Ladeira é Essa?, responsável pela folia,

é reunir mais de 50 mil foliões. A caminhada, movida a muita música e pessoas fantasiadas, terá início às 9h, pelas ruas do Dois de Julho, seguindo em direção à praia da Preguiça.

Agenda cultural

Hoje - Felipe Escandurras e Jau comandam o Festival do Parque, no Parque da Cidade, às 10h e 14h30. É de graça.

Hoje - A Arena Fonte Nova recebe o ensaio de verão da banda Parangolé, às 16h, com Ferrugem, Unha Pintada e Heitor Costa.

Hoje - Tio Paulinho puxa, às 16h, de graça, o Bloquinho do Shopping Bela Vista.

Amanhã - O maestro Luciano Calazans celebra 50 anos com show em prol do Hospital Martagão Gesteira, na Casa Rosa (Rio Vermelho), às 19h.

Amanhã - Márcia Castro é a atração do ensaio do Cortejo Afro, no Largo da Tieta, no Pelourinho. O evento começará às 19h.

19/01 - O ensaio Ópera-Buffa estreia na Toca da Cobra (Ondina), com Jonga Cunha, Rafa Chaves e Rafael Catatau.

19/01 - O Baile da Santinha, do cantor Léo Santana, recebe Belo, Tarcísio do Acordeon e Nattan, no Wet'n Wild.