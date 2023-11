Verde Brasil | A TARDE

Às vésperas da reunião anual das Nações Unidas – COP28 –, as atenções estão voltadas para o combate ao desmatamento, entre as prioridades do terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, visando unir e reabilitar o país.

Há um bom exemplo a levar a Dubai, nos Emirados Árabes, onde ocorre o encontro dos líderes mundiais: nos oito primeiros meses deste ano, a Mata Atlântica perdeu quase 60% menos em relação ao mesmo período de 2022.

A redução exitosa saiu de 22 mil para 9 mil hectares, arredondando números auspiciosos, ao abrirem o sinal verde no sentido de permitir a aceleração do Ministério comandado por Marina Silva a fim de ultrapassar o bólido mortuário.

Nada como uma excelente notícia para reafirmar o compromisso de preservar a natureza, tido como parte da essência da ação federal, sem a qual não se pode sequer tentar uma definição de política pública de emergência.

No entanto, não basta calar as motosserras, é preciso igualmente apagar as chamas dos “passa-boiada”, pois sem oxigênio, não haverá pecuária, nem vida, nem nada.

A recomposição da flora, com projetos de replantio incentivados com recursos do erário, precisa tomar o papel de protagonista, sem deixar o Brasil esquecer o mal que a força sempre faz, como ocorreu nos anos omissos – 2019 a 2022.

O resultado, obtido a partir do novo boletim divulgado graças à parceria de organizações voltadas para estudos ambientais, representa uma vitória sobre objetivos mesquinhos.

Entre os destaques, desponta a Bahia, com o escudo protetor do Parque Nacional do Alto Cariri Guaratinga, desfazendo o medo do pio noturno da coruja da torre, uma vez ter sua casa protegida pela vontade governamental.

O trabalho sério repercute não apenas no Brasil, pois influencia no clima do globo, em momento periclitante, pois somente na Europa o calor extremo causou 70 mil mortes.