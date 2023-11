Viagem ao fundo do mar | A TARDE

Metade dos 693 quilômetros quadrados do município de Salvador está na Baía-de-Todos-os-Santos, a segunda maior do mundo, mas toda a potência desta fração esplendorosa do globo permanecia à espera de atualização.

A oportunidade de aliar produção de conhecimento com a importância de preservação e geração de renda chegou agora com o projeto Achemar, unindo pesquisadores da Universidade Federal da Bahia aos técnicos da prefeitura.

Seguindo o modelo econômico vigente, trata-se de agregar valor às riquezas marinhas, muitas delas inexploradas ou mesmo desconhecidas, tendo como contraste da plena ignorância a perversidade da pesca com bomba e similares.

A viagem ao fundo do mar supõe aos hipotéticos almirantes de nossos submarinos epistemológicos a identificação de vetores de crescimento, com apoio das mais novas tecnologias, como se supõe da combinação com a Ufba.

Alvissareira, porém temerária, a iniciativa deverá levar em alta conta a virtuosa prática de acautelar-se em caso de melindrados os mistérios das águas, pois não se deve rebaixar a uma série inferior a aliança em prol da preservação.

Tomando por válida a proposição “do nada, nada se tira”, se forem feridos corais e formas de vida diversas, o trabalho terá sido em vão, lançando à zona abissal o desejo de produzir a invenção de sistemas extrativos cuidadosos.

A investigação competente da arqueologia marítima e subaquática pode desvendar boas surpresas, para além da criação de um centro de referência e museu aberto, como consta no protocolo de intenções assinado em boa hora.

Para se ter uma dimensão das profundezas a serem iluminadas, o prefeito Bruno Reis e o magnífico reitor Paulo Miguez, eles próprios, firmaram seus jamegões de reputadas lideranças no encontro realizado no Salão Náutico.

A luminosa ideia traz simbolicamente de volta a vocação dos tupinambás em zelar por “Kirimurê” (grande mar interior), formando crença nos benefícios de 14 cidades com novas formas de gerir, proteger e prover da fauna e da flora.