Pré-sal vai pagar a conta que viabiliza a transição energética | A TARDE

Descarbonizar é preciso e urgente, e as recentes catástrofes naturais calam alguns que, num passado recente, engrossaram a lista da descrença na crise climática global. Portanto, discutir e implementar as etapas para produção industrial com menos emissão de carbono na atmosfera é, mais que necessário, obrigatório. Mas os desafios não param por aí: é preciso adição e substituição de fontes de energia, incluindo as de origem renovável, como hidrelétrica, eólica, solar e de biomassa. E a maior companhia do Brasil resume essas primeiras linhas acima em duas palavras que já viraram o seu maior compromisso: transição energética.



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirma que os dois “pratos” – petróleo e transição – vão ser equilibrados ainda por um bom tempo: “Vamos fazer isso de forma gradual e responsável, investindo em novas energias e sem abrir mão, de uma hora para outra, da produção de petróleo”. Mesmo porque, ele explica, todas as etapas da mudança dependem dos recursos advindos da produção petrolífera: “Ainda precisamos dessa energia para abastecer o país com segurança e para gerar recursos para novos investimentos, inclusive em energias renováveis. E vamos produzir petróleo com as menores taxas de emissão de gases do efeito estufa”.

Para a companhia, fazer transição energética exige novos paradigmas. É preciso uma transformação cultural e de hábitos, muito além da adoção de novas tecnologias no longo prazo na conquista de uma reestruturação dos sistemas energéticos atuais. O presidente da Petrobras resume: “Para uma empresa de petróleo, fazer a transição energética significa se transformar”.



A importância da transição energética demandou a criação, no último mês de abril, de um setor específico dentro da estrutura da Petrobras, e a Diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade está sob o comando do Maurício Tolmasquim, engenheiro de produção com larga experiência no setor energético e ex-presidente da Empresa de Pesquisa e Energia (EPE). Segundo Tolmasquim, o desafio será construir uma empresa que seja “sólida e resistente à transição do petróleo para outras fontes”.

Conquistas

O presidente da Petrobras ressalta que o pré-sal é fundamental para a geração do fluxo de caixa necessário às conquistas almejadas: “Precisamos do pré-sal para financiar novos projetos. Sem os recursos obtidos a partir das operações de óleo e gás não conseguimos, como empresa, investir em novas áreas de negócio, algumas delas ainda em processo experimental”. Destacou ainda que “com o grande potencial que o Brasil tem para renováveis, esses avanços regulatórios e a produção científica que está em curso, estamos confiantes que os investimentos em renováveis serão cada vez mais atrativos”.