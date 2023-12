Responsabilidade social revigorada | A TARDE

Para a Petrobras, o ano de 2023 é o da retomada de uma vigorosa política de responsabilidade social com impacto em todas as regiões do país e foco na preservação do meio ambiente e na melhoria das condições de vida em comunidades carentes. Em agosto, foi anunciado o investimento de R$ 212 milhões para um período de três anos do Programa Petrobras Socioambiental, para execução de 31 projetos escolhidos numa seleção em que um dos critérios foi a proximidade às áreas de atuação da companhia.



O programa existe há 10 anos, mas perdeu força quando, em 2017, o valor destinado caiu de R$ 342 milhões (2014) para R$ 44 milhões. O investimento, agora mais robusto em relação à última gestão, prova que os tempos mudaram. Um exemplo de referência é o Projeto Baleia Jubarte, patrocinado há 30 anos pela Petrobras em apoio à pesquisa e ao turismo de observação de baleias em toda a costa da Bahia. Com sedes locais na Praia do Forte e em Caravelas, se estende aos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os projetos selecionados na edição 2023 do Petrobras Socioambiental estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e voltados para educação de qualidade, trabalho decente, vida na água e vida terrestre. Mas a companhia estuda a possibilidade de ampliar, abrindo para iniciativas de combate à fome e promoção da agricultura sustentável.

Segundo o gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras, José Maria Rangel, a companhia olha para o entorno das plantas e não apenas para os espaços destinados à engenharia de produção: “Cuidar das pessoas e preservar o meio ambiente. Quando fazemos isso, nós estamos cuidando da imagem da Petrobras, que se preocupa também com o entorno das operações e com a sociedade ao redor”, explica Rangel.

Futuro mais sustentável

Entre os selecionados está o Pesca para Sempre, que visa aprimorar e garantir sustentabilidade à pesca artesanal em comunidades amazônicas costeiras do estado do Pará, se entendendo para mais de dez comunidades da zona costeira amazônica. Dentro do estímulo ao trabalho decente, a Petrobras selecionou o projeto Costamar, dos municípios do Amapá, Macapá e Oiapoque, focado no aprimoramento da gestão da pesca do caranguejo-uçá.

Outro selecionado é o projeto VerdeSinos Cidades Esponjas, voltado para o manejo das águas de precipitações para tornar as cidades mais resilientes e preparadas para lidar com as mudanças climáticas, que vai atender 30 municípios gaúchos. Para o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, “as iniciativas contempladas vão contribuir efetivamente para conseguirmos um futuro mais sustentável. Acreditamos que as comunidades impactadas por esses projetos são a base de um desenvolvimento autêntico e duradouro”.

Baianos

Os municípios de Araçás, Alagoinhas, Candeias, São Sebastião do Passé, Entre Rios e Catu (BA) são beneficiados por três projetos selecionados pelo Petrobras Socioambiental. O Semeando o Bem Viver, capitaneado pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC), promove assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares e suas organizações, estimulando a agroecologia e a economia solidária.

Já o Trilhas Solitárias, da Fundação de Apoio à Pesquisa e à extensão (Fapex), é voltado para a geração de trabalho e renda em comunidades rurais por meio de formação, assessoria e acompanhamento em gestão. O Qualifica Verde, do Senai, que beneficia o mesmo grupo de cidades, foi mais um selecionado pelo programa Petrobras Socioambiental, com programa baseado em oficinas, cursos e outras atividades pedagógicas para o desenvolvimento do cooperativismo, fortalecimento do vínculo comunitário.govern

“Onde a Onça Bebe Água: comunidades e bem viver“, capitaneado pela Fundação Pró Natureza, assegura a manutenção do habitat da onça-pintada e outras espécies do Cerrado ameaçadas em sua área de abrangência. Também prevê ações de recuperação de áreas de preservação permanente e a quantificação dos estoques atuais e futuros de carbono. Os municípios atendidos são Formosa, Flores de Goiás, Alto Paraíso, Cavalcante, Nova Roma, Iaciara, Mambaí, Sítio d’Abadia e Damianópolis, em Goiás; e Cocos, na Bahia.

Cultura também é fonte de energia

Para a Petrobras, cultura também é uma forma de energia, que se renova e entrega dois produtos finais: criatividade e inspiração. Apoiadora do setor desde 1982, a empresa estruturou há mais de 20 anos o Programa Petrobras Cultural, que se tornou uma referência e integra a história da cultura brasileira, devido à sua abrangência e continuidade. O diálogo com a companhia se dá de forma descomplicada e ágil, partindo de chamadas periódicas de projetos nos canais da Petrobras na internet, mas tem espaço aberto também para escolha direta de produções especiais.

A Focus Cia de Dança, por exemplo, umas das mais relevantes do país, tem uma história de espetáculos vibrantes, que percorrem todas as regiões do Brasil, além de turnês internacionais, tendo a Petrobras como parceira. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro contou com a companhia para a sua reforma e, na sequência, com patrocínios de espetáculos que entram na pauta.

Para dar uma dimensão, somente no audiovisual brasileiro, é extensa a lista de produções artísticas de peso que não teriam existido não fosse o patrocínio da Petrobras. Na lista estão, por exemplo, os filmes Carlota Joaquina, de 1994, marco da retomada do cinema nacional, além de obras consagradas como O Quatrilho, Cidade de Deus, Carandiru, Aquarius e Bacurau. Além desses exemplos, têm os festivais e eventos patrocinados, em áreas que vão desde a música até a animação, passando pelo teatro infantil e adulto, entre outras manifestações