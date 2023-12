Uma história estreita de ligação com a Bahia | A TARDE

Berço do primeiro poço de petróleo no Brasil, da primeira refinaria do país (Refinaria Landulpho Alves, a RLAM), da primeira Unidade de Processamento de Gás Natural (Catu) e do primeiro Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Petróleo (que dá nome ao bairro Stiep, em Salvador), a Bahia também é um dos locais onde começou a atuar a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, que agora completa 70 anos. Potência geradora de emprego e renda para o estado, durante muitos anos a estatal foi a empresa mais robusta da Bahia, fortalecendo toda a região Nordeste.



O impacto inicial da presença da Petrobras na Bahia se ampliou irremediavelmente, em sucessivos períodos de profundas transformações sociais e econômicas. Desde o rico poço de petróleo descoberto em Candeias, em 1941, o crescimento baiano e brasileiro no setor petrolífero foi irrefreável: com o petróleo sendo produzido em Candeias, fundar uma refinaria era o passo necessário a ser tomado, e em 1950 a RLAM abriu suas portas.

Em 1953 foi a vez da Petrobras nascer, oficializando o monopólio estatal sobre a atividade petrolífera brasileira e ocupando o lugar do Conselho Nacional de Petróleo (CNP), criado em 1950. Inicialmente, foram muitas as dificuldades na exploração e produção do petróleo que, mesmo abundante, estava a mais de 20 metros de profundidade. Não havia estradas e era preciso pesquisar a fundo aquelas regiões, identificando as ocorrências para, em seguida, transportar sondas, motores, tubulações, e instalar os acampamentos no mato, conforme apontam matérias produzidas e veiculadas em A TARDE ao longo do período.

Década de 1970: jornalistas baianos chegam à PA-1 | Foto: Arquivo A TARDE

“Nem existia mão-de-obra adequada e suficiente para operar a parafernália de máquinas e veículos importados. As chuvas retardavam as programações e, incursionar através do massapê do Recôncavo, era um gigantesco desafio. Até juntas e carros de boi eram utilizados no transporte de equipamentos”, descreve uma das reportagens. E, naquele tempo, como lembram antigos petroleiros, nem de longe havia a tecnologia que temos hoje.

A perspectiva de prosperidade que a empresa traria para trabalhadores e o próprio país construíram um clima de entusiasmo geral. E assim, até 1965, a Bahia foi o único estado a produzir petróleo.

A criação da estatal veio junto com uma forte campanha popular denominada o ‘Petróleo é Nosso’, que ganhou força em todo o Brasil, e mais especialmente na Bahia. A atuação da Petrobras também possibilitou a implantação do Polo Petroquímico de Camaçari, criado em 1978.

Emoção

Encontrar petróleo em território brasileiro foi um acontecimento tão importante na história do país e sua economia – assim como para a soberania –, que até mesmo o Presidente da República na época, Getúlio Vargas, foi conferir de perto o tal poço no Lobato. O então presidente e sua comitiva visitaram Salvador em trajes claros, que se destacaram em meio a toda aquela terra e óleo, mas nem de longe as roupas eram tão brancas quanto a do jornalista de A TARDE, Fernando Hupsel, que esteve na região logo que o poço jorrou petróleo.

Marco no Lobato indica local exato onde foi encontrado petróleo pela 1ª vez | Foto: Arquivo A TARDE

“Já se foram 62 anos, mas, como se costuma dizer, parece que foi ontem... Repórter iniciante, um ano e pouco de jornal, recebemos a missão, determinada por Jorge Calmon, então secretário da Redação, com uma certa, e compreensível, emoção. Sabíamos que iríamos registrar um fato marcante da vida nacional. Afinal, concretizava-se, na Bahia, um sonho nacional", relatou o jornalista Fernando Hupsel (já falecido), quando rememorou sua ida ao Lobato em 1939, em depoimento publicado em 2001 no A TARDE.

Hoje, entre a sua única plataforma fixa (Manati), as 19 estações de tratamento e injeção, cinco estações de compressão e dois mil poços ativos no estado, a Petrobras tem 4,7 mil trabalhadores na Bahia. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), em 2022 foram produzidos 12 mil barris de óleo no estado.

Sondas de prospecção no município de Araçás, Bacia do Recôncavo | Foto: Arquivo A TARDE

A história da Petrobras, que começou na Bahia, segue alinhada com o desenvolvimento do estado e tem sua força renovada. A reabertura do prédio da empresa em Salvador – a Torre Pituba, no bairro do Itaigara – é um forte indicativo de que a ligação com o estado seguirá estreita e forte.