A jornais japoneses, Lula diz que Bolsonaro tentou dar golpe em 8/1 | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar que Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe de Estado no país através dos atos de 8 de janeiro de 2023. A declaração foi dada a jornalistas japoneses, na manhã desta terça-feira, 30.

Durante a conversa, o chefe do Executivo afirmou ainda que Bolsonaro “distribuiu dinheiro” para tentar se manter no cargo.

“O meu adversário, em 2 anos, gastou 60 bilhões de dólares fazendo isenção, desoneração, distribuindo dinheiro para ver se se mantinha no poder. E perdeu as eleições porque a maioria do povo queria democracia. Esse cidadão tentou dar um golpe nesse país dia 8 de janeiro. E nós derrotamos o golpe”, disse Lula.

Na sexta-feira, 3, o presidente receberá o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, no Palácio do Planalto. Os dois devem discutir as relações entre os países e assinar um acordo de cooperação na área de meio ambiente.