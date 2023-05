Adolfo Menezes sobre rodovias da Via Bahia: "Cabe ao Executivo"

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) foi questionado sobre a qualidade das rodovias da Via Bahia e disse que essas questões cabem ao Executivo. Para o parlamentar, criar uma CPI também não dará resultado.

"Não cabe à Assembleia, cabe ao Executivo. Cabe coragem, determinação e pulso. Diz que no Brasil, quando quer que não chegue a lugar nenhum, forma uma CPI. Eu não sou contra, apenas contra a CPI não meter ninguém na cadeia. A gente assistiu ano passado a CPI da Covid, com milhares de horas de exposição todos os dias, as televisões e os jornais transmitindo. Quem foi pra cadeia? Ninguém. Foi bom pra quem? Para os senadores que participaram, foram todos reeleitos. Se expuseram lá todo dia fazendo comercial", argumenta.

A declaração aconteceu nesta terça-feira, 30, em uma sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador. Ao Portal A TARDE, Adolfo Menezes também sobre parlamentares bolsonaristas associarem os atos do dia 8 de janeiro ao PT.

"Você vê em Brasília agora, os bolsonaristas discursando como se o PT fosse culpado dos atos de 8 de janeiro. É uma piada, uma palhaçada, para ser melhor. Como é que o Lula ia tentar contra ele mesmo? Já tinha 6 dias que ele tinha assumido a presidência. Ia promover um ato contra ele mesmo? Que por pouco não tem um golpe de estado contra nosso país?", questiona.