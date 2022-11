ALBA coloca em pauta primeira votação do orçamento para 2023

O deputado Adolfo Menezes (PSD), colocou em pauta para tarde desta terça-feira, 08, a primeira votação a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2023 para o Estado da Bahia. A convocação para sessão extraordinária foi convocada pelo presidente da ALBA através de ato publicado no Diário Oficial do Legislativo no último dia 1º de novembro.

A LDO prevê receitas do governo de R$ 66,53 bilhões para o próximo ano, superior em 25,9% às do ano de 2022, de R$ 52,8 bilhões. A previsão de despesas do Executivo para o ano que vem está no mesmo valor.

Em mensagem encaminhada aos deputados, o governador Rui Costa afirmou que uma gestão fiscal sólida e o bom direcionamento das políticas públicas devem ser peças motrizes no desenvolvimento regional. Ele afirmou também que, para a Bahia, em 2023, existe a perspectiva de garantia e manutenção do nível de investimentos. “Desafio este que, ao longo dos anos, constituiu-se como um importante componente na atividade econômica em todo o Estado e, consequentemente, para a própria geração de receitas”, pontuou.