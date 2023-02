Alexandre de Moraes diz que Palmeiras não tem mundial

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fugiu das formalidades ao afirmar que o Palmeiras não tem título do Mundial de Clubes, durante uma sessão transmitida pela TV Justiça.

Moraes falou sobre o Palmeiras ao citar o fim da parceria entre Corinthians e a MSI, que é investigada pela Justiça brasileira. A parceria é investigada pela Justiça brasileira há cinco anos por possível lavagem de dinheiro do empresário russo Boris Berezovsky, que morreu em 2013.

A união entre Corinthians e MSI ocorreu em 2004 e teve impacto no título brasileiro de 2005. No entanto, após as polêmicas, ela foi encerrada em 2007.

"Depois daquele trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirparmos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012, [título] que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli”, disse Moraes.

