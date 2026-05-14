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CENSURA

Aliado de Flávio Bolsonaro aciona STF e TSE contra site que vazou conversas com Vorcaro

Parlamentar baseia pedido no que classifica como “vazamentos seletivos”

Rodrigo Tardio
Por
Ofensiva jurídica ocorre apenas um dia após Intercept publicar investigação exclusiva envolvendo o senador Flávio Bolsonaro
Ofensiva jurídica ocorre apenas um dia após Intercept publicar investigação exclusiva envolvendo o senador Flávio Bolsonaro -

O deputado federal Helio Lopes (PL-RJ), um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro, encaminhou ofícios ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 14, para solicitar a abertura de investigação contra o veículo jornalístico Intercept Brasil.

O parlamentar baseia o pedido no que classifica como “vazamentos seletivos”. O objetivo da representação é a identificação de possíveis responsabilidades criminais, funcionais ou administrativas.

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Entre as autoridades acionadas está o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, magistrado indicado à Corte por Jair Bolsonaro.

Contexto e reações

A ofensiva jurídica ocorre apenas um dia após o Intercept publicar uma investigação exclusiva envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Os principais pontos da reportagem citada são que o senador teria intermediado R$ 134 milhões com o banqueiro e que os recursos seriam destinados ao financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Liberdade de imprensa

Em resposta à ação, o Intercept Brasil classificou a medida como uma tentativa de intimidação. De acordo com o veículo, o uso das instâncias superiores do Judiciário visa interromper as investigações e constranger fontes de informação.

A organização afirmou, ainda, que a iniciativa representa uma "escalada grave" e uma possível violação ao direito constitucional da liberdade de imprensa, assegurando que vai adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade do trabalho jornalístico.

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Tags

Flávio Bolsonaro Hélio Lopes Intercept Brasil investigação jornalística liberdade de imprensa

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