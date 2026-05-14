Aliado de Flávio Bolsonaro aciona STF e TSE contra site que vazou conversas com Vorcaro

Siga o A TARDE no Google

Ofensiva jurídica ocorre apenas um dia após Intercept publicar investigação exclusiva envolvendo o senador Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução | Facebook

O deputado federal Helio Lopes (PL-RJ), um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro, encaminhou ofícios ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 14, para solicitar a abertura de investigação contra o veículo jornalístico Intercept Brasil.

O parlamentar baseia o pedido no que classifica como “vazamentos seletivos”. O objetivo da representação é a identificação de possíveis responsabilidades criminais, funcionais ou administrativas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as autoridades acionadas está o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, magistrado indicado à Corte por Jair Bolsonaro.

Contexto e reações

A ofensiva jurídica ocorre apenas um dia após o Intercept publicar uma investigação exclusiva envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Os principais pontos da reportagem citada são que o senador teria intermediado R$ 134 milhões com o banqueiro e que os recursos seriam destinados ao financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Liberdade de imprensa

Em resposta à ação, o Intercept Brasil classificou a medida como uma tentativa de intimidação. De acordo com o veículo, o uso das instâncias superiores do Judiciário visa interromper as investigações e constranger fontes de informação.

A organização afirmou, ainda, que a iniciativa representa uma "escalada grave" e uma possível violação ao direito constitucional da liberdade de imprensa, assegurando que vai adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade do trabalho jornalístico.