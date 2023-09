Após decisão de Toffoli, Moro afirma que 'corrupção do PT foi real'

O senador Sergio Moro (União-PR) defendeu, nesta quarta-feira,6, a Operação Lava Jato e disse que "a corrupção nos governos do PT foi real". A fla do ex-juiz aconteceu após o anúncio de que a Advocacia-Geral da União (AGU) vai criar uma força-tarefa para apurar a conduta de procuradores da República e membros do Poder Judiciário durante a instrução e o julgamento de casos da Lava Jato. As investigações recaem sobre Moro, que era juiz na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelo julgamento dos processos.

Nas redes sociais, Moro também citou a recuperação de mais de R$ 6 bilhões para a Petrobras. "Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos Tribunais Superiores", pontuou.

A corrupção nos Governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de seis bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos Tribunais Superiores. Os brasileiros viram, apoiaram… — Sergio Moro (@SF_Moro) September 6, 2023

A medida ocorre após o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anular todas as provas obtidas através do acordo de leniência da construtora Odebrecht. O ministro afirmou ainda que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos maiores erros judiciários da história do país e "uma armação".

O objetivo da AGU é cumprir com a determinação de Toffoli para identificar e informar quais agentes públicos atuaram no acordo de leniência da Odebrecht que não usaram os trâmites formais. O magistrado também demandou à Procuradoria-Geral da República, à Receita Federal, ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) que tomem as providências necessárias para apurar responsabilidades sobre o acordo.