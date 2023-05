Atrito de irmãos gera clima tenso na política de Teixeira de Freitas

A gestão do atual prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, tem ficado cada dia mais desgastada. Recentemente, o irmão do chefe do Poder Executivo municipal, o vereador Marcos Belitardo, entrou na justiça contra o próprio familiar, por conta de fraude no cancelamento de débitos tributários de uma empresa, cuja liminar foi deferida pela justiça.

Além das críticas à prefeitura, estão tirando o alcaide do páreo para a reeleição de 2024. Enquanto isso, um nome tido como terceira via e nome de renovação e consenso entre a população, o do pré-candidato Rafael Lemos, desponta como favorito na cidade.

Na última sexta feira, 26 de maio, o pré-candidato participou da convenção estadual do PP, em Salvador, e foi cortejado pelos caciques estaduais como um nome representativo para disputar as eleições do ano que vem.

Durante as eleições de 2022, Rafael apoiou João Leão e conseguiu uma votação expressiva para este no município e região.

Segundo se comenta na cidade o nome de Rafael é hoje o preferido, por conta dos desgastes do atual prefeito, da péssima gestão que está ocorrendo e também de representar renovação política na cidade.