Adolfo Menezes avalia pautas de interesse da indústria na Alba

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes, fez análise da Agenda Legislativa da Indústria, documento que reúne as principais pautas de interesse da indústria em tramitação na Casa. O material foi entregue nesta quinta-feira, 25, durante sessão comemorativa pelo Dia da Indústria e pelos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador.

A Agenda, que está na 10ª edição, descreve 25 proposições consideradas de maior impacto para a indústria. Entre elas, cinco proposições são consideradas as principais pelas instituições do setor no estado, que tratam de temas como Defesa do Contribuinte, Infraestrutura, Desoneração de Investimento, Reforma do Estado e Segurança e Saúde no Trabalho.

“Nem tudo pode ser atendido de imediato, mas o governador Jerônimo Rodrigues [PT] deu a palavra que vai fazer aquilo que pode ser feito o mais rápido possível. Nenhum deputado pode legislar em projetos que tragam despesas para o Estado, temos esse entendimento. A Assembleia proíbe, por isso é necessário o entendimento entre o Legislativo e o Executivo, para o entendimento e a aprovação dos projetos. Todos os deputados [da Casa], independentemente dos seus pensamentos, dos seus partidos políticos, das suas orientações, têm a clareza da importância da Indústria. Isso em qualquer parte do mundo , do Brasil, da Bahia.

Articulação da Indústria

A entrega da 'Pauta Mínima' do setor industrial baiano ao Executivo Estadual também foi feita nesta quinta-feira, 25, pela Fieb. O governador Jerônimo Rodrigues recebeu o material. O objetivo destacado pela Federação é contribuir com o governo do Estado para a construção de um ambiente "econômico mais sustentável, competitivo e socialmente inclusivo".

Os documentos são elaborados pela Superintendência da Fieb e são resultado do acompanhamento que a entidade realiza junto aos poderes, como parte das ações de defesa de interesse dos sindicatos associados à Federação.