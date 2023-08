Alan Sanches critica a Alba, mas elogia Jerônimo: "homem bom"

Próximo da meia-noite desta sexta-feira, 25, ainda não chegou ao fim a sessão de votação dos dois projetos enviados pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a casa legislativa, por conta da pressão exercida pela oposição, que é liderada por Alan Sanches (União Brasil).

No entanto, Alan Saches se disse um defensor da cordialidade no debate político e rendeu elogios a Jerônimo, chamando-o de "um homem bom", mas não poupou críticas ao parlamento do qual faz parte. "Eu quero apelar para que essa casa seja independente. A Câmara Federal tem um protagonismo que não vejo nessa casa", afirmou.

Após a aprovação da matéria que articula empréstimo da Caixa de R$ 400 milhões para o Executivo Estadual, as atenções da casa se voltam para o outro projeto a ser votado na sessão, iniciada às 19h30, que envolve a regulamentação do pagamento da segunda das três parcelas dos precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef).

Demora nas votações

Muitos professores da rede estadual reivindicam que os precatórios sejam pagos com os juros e correções do período em que eles deixaram de receber a verba do Fundef, de 1998 a 2006. Os magistérios protestam das galerias da Alba e inclusive vaiaram o deputado Leandro de Jesus (PL), apesar de o bolsonarista afirmar que votará contra o projeto, que não prevê os juros e correções.

O Supremo Tribunal Federal (STF) não obriga os estados a pagarem os precatórios com os juros e correções, mas também não os proíbe. Alguns professores que não concordam com o projeto enviado por Jerônimo à Alba, que não prevê o repasse da verba da União com juros e correções, fizeram protestos. A segurança na casa legislativa foi reforçada com policiais de choque.