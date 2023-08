Alba aprova PL para batizar aeroporto com nome da mãe de deputado

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou em dois turnos, durante sessão ordinária desta terça-feira, 8, as propostas de autoria dos próprios deputados estaduais, sendo eles: Eduardo Salles (PP) e de Tiago Correia (PSDB).



Na ocasião, os parlamentares do legislativo baiano aprovaram o projeto de lei nº 24.108/2021, proposta por Salles, que define o nome do novo aeroporto de Bom Jesus da Lapa como aeroporto Eva Ribeiro, em homenagem à mãe do seu colega de Parlamento, Eures Ribeiro (PSD), ex-prefeito do município. O novo equipamento foi inaugurado no último domingo, 6.

A outra proposta é do deputado Tiago Correia (PSDB), que compõe o bloco de oposição, e diz respeito sobre a proibição da cobrança de taxa de segunda chamada para o estudante que justificar a ausência em uma avaliação na unidade de ensino por motivo de saúde, caso fortuito ou força maior.

As proposições de nº 24.108/2021 e nº 24.909/2023 serão apreciadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que pode sancionar ou vetar os projetos.