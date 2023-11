Alba deve votar contas do último ano de governo Rui Costa nesta terça | A TARDE

A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle (CFOC) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve votar as contas do último ano de governo Rui Costa (PT) nesta terça-feira, 7.



Com relatoria do deputado estadual Hassan (PP), a matéria chega à ALBA após ser aprovada com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Governador da Bahia entre 2015 e 2022, Rui Costa atualmente é chefe da Casa Civil do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).