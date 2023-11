Alba discute criação de campus da Uneb no subúrbio ferroviário | A TARDE

A instalação do Campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será pauta de discussão durante audiência pública que acontece nesta quarta-feira, 22, às 9h30, na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa (Alba). A reunião contará com a presença de representações da sociedade civil e do governo estadual.

Na justificativa proposta pelo deputado Robinson Almeida (PT), a pauta é fundamental para a democratização do acesso ao ensino superior, contemplando uma das regiões mais populosas da capital.

“Nós temos seiscentos mil habitantes que moram nessa região, que nestes últimos anos o governo tem feito investimentos importantes como o Hospital do Subúrbio, maternidade e policlínica por exemplo. E nesse sentido precisamos ampliar os investimentos na educação e facilitar a dinâmica de locomoção dos estudantes que precisam ir para outras regiões da cidade para ter acesso ao ensino superior”, avalia o membro da Comissão de Educação no legislativo.

Atualmente a Uneb conta com mais de 150 cursos e é frequentada por cerca de 22 mil estudantes. A Universidade possui 24 campi e é a maior instituição pública de ensino superior da Bahia.

“Não há a menor dúvida de que a Uneb desempenha função das mais relevantes na promoção do ensino superior no Estado da Bahia, destacando-se nacionalmente pela qualidade dos cursos que desenvolve”, afirmou o parlamentar.