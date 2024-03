Alba inicia sabatina na CCJ com os candidatos a vaga no TCM | A TARDE

Os candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) começaram a ser sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em reunião extraordinária marcada para esta terça-feira, 5. Concorrem à vaga deixada pelo ex-conselheiro Fernando Vita, aposentado no final do ano passado, o deputado estadual Paulo Rangel (PT), que obteve o apoio de 38 parlamentares para sua candidatura, e o ex-deputado Marcelo Nilo, com a candidatura oficializada com 18 assinaturas.



A convocação feita pela presidente da CCJ, deputada Maria del Carmen (PT), foi publicada no Diário Oficial do Legislativo de sexta-feira, 1º, tendo como objeto da reunião a apreciação dos pareceres de autoria dos deputados Robinson Almeida (PT) e Júnior Nascimento (UB), que atendem aos requerimentos 10.425/2024 e 10.426/2024, referentes, respectivamente, às candidaturas do deputado estadual Paulo Rangel (PT) e do ex-presidente da Alba, Marcelo Nilo.

A previsão é que, pela tarde, superada a etapa da CCJ, o plenário da Casa venha apreciar as candidaturas através do voto secreto. Para definição do nome, são necessários 32 votos favoráveis e quórum qualificado de maioria absoluta.