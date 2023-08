Alba instala subcomissão para apurar contratos da Coelba

A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai instalar na próxima terça-feira, 22, uma subcomissão para apurar a execução do contrato de concessão entre o governo da Bahia e a Neoenergia Coelba. A informação foi confirmada pelo presidente do colegiado, deputado estadual Eduardo Salles (PL), ao portal A TARDE.

Para o parlamentar, o subcolegiado terá mais peso do que uma CPI, tendo em vista que será analisado todas as queixas da concessionária, bem como as revisões contratuais com o Estado.

"A subcomissão da Coelba vai analisar o contrato como um tudo. Na minha visão, essa subcomissão é mais importante do que uma CPI, porque a CPI é feita de um objeto específico. E a subcomissão não. Ela vai ter um tempo determinado para ser analisado todo o contrato, todas as demandas reprimidas da Coelba", frisou o progressista.

Para Salles, o resultado da subcomissão deve entregar ao governo "um material farto sobre as demandas do estado da Bahia em relação à energia", auxilando assim na licitação de uma nova empresa.

A subcomissão estava prevista para ser instalada na última terça, 15, contudo, devido ao apagão que afetou 25 estados e o Distrito Federal, foi postergado. A discussão na Casa Legislativa será comandada pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT).

A Neoenergia Coelba foi alvo de reclamação do presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes (PSD), foi ao Ministério de Minas e Energia, em abril deste ano, para se queixar dos serviços prestados pela concessionária. Na oportunidade, a Coelba, através do grupo espanhol controlador, prometeu fazer novos investimentos no Estado.