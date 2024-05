Alba pode doar quase R$ 200 mil para o Rio Grande do Sul | A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) propôs a doação de uma quantia em dinheiro dos deputados estaduais para o Rio Grande do Sul, devastado por fortes chuvas. O valor pode chegar a R$ 189 mil.

A ideia do presidente Adolfo Menezes é que cada parlamentar doe R$ 3 mil do salário, o que seria mais ‘prático’ do que doação em donativos. Segundo apuração do Portal A TARDE, a ideia conta com apoio de cerca de 32 deputados, o que garante R$ 96 mil.



Outra possibilidade, mas descartada, foi o direcionamento de emendas, o que é inconstitucional. A destinação do valor, entretanto, não agradou parte dos deputados, de acordo com nomes ouvidos pelo Portal A Tarde.

Isso porque alguns parlamentares alegam que os gaúchos não teriam o mesmo senso de solidariedade com o povo baiano.

