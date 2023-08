Ampliação de leitos atenderá demanda de turismo em Salvador, diz Bruno

Em evento de lançamento do Calendário Oficial de Turismo Esportivo de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 14, no cinema do Shopping da Bahia, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou sobre a importância de diversificar as atividades turísticas e fez anúncios de algumas novidades que estão por vir na capital baiana, mesmo sem dar prazos.



“O Othon está sendo adquirido e será também um hotel. Ao lado será construído um prédio comercial. O antigo [Le] Méridien [o último nome foi Pestana] também estava fechado e tem previsão de reabertura”, afirmou o prefeito de Salvador em coletiva de imprensa. “Também estão previstas redes hoteleiras no Palácio Rio Branco e no Palácio dos Esportes e a volta do Hotel de Santo Antônio Além do Carmo”, continuou Bruno Reis.

O prefeito afirmou que a cidade já tem diversos tipos de turismo, como o de negócios e o religioso, sendo este último influenciado por católicos que buscam conhecer mais sobre a Santa Dulce. O turismo de esportes, dessa forma, demandará ampliação da oferta de leitos.

“Salvador está aí cada vez mais entre os principais destinos do país e com isso vamos qualificando nossa rede hoteleira. A chegada de novos voos tem melhorado o cenário e todo o conjunto de ações vai fortalecendo nossa economia e com isso reduzindo as desigualdades sociais, levando à verdadeira justiça social”, concluiu Bruno Reis.