Após check-up, médicos descartam nova cirurgia em Jair Bolsonaro | A TARDE

Três dias após a mobilização na Av.Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por uma série de exames de rotina nesta quarta-feira, 28, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Na oportunidade, os médicos descartaram a possibilidade do ex-mandatário fazer qualquer tipo de cirurgia.

“O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta manhã no Hospital Vila Nova Star para realização de exames laboratoriais e de imagem. As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento”, escreveu o advogado de Bolsonaro e ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten.

Anteriormente, os profissionais da saúde haviam avaliado a possibilidade do ex-chefe de Estado realizar uma cirurgia para fazer uma correção de hérnia abdominal devida a facada de 2018.