Após chuvas, Prefeitura faz vistoria em áreas de risco em Cajazeiras

O prefeito Bruno Reis visitou na manhã desta quinta-feira, 8, a comunidade Irmã Dulce, localizada em Cajazeiras VII, após a manhã de chuvas intensas desde a madrugada.

Junto ao diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, o prefeito verificou as áreas de risco da localidade, que possui sistema de alerta e alarme instalado pelo órgão em 2022.



O prefeito destacou que as vistorias em áreas de risco possibilitam que os mais diversos órgãos da gestão municipal acompanhem, in loco, a situação das comunidades para apresentar soluções.

“Nos últimos anos, nós investimos muito na defesa civil, e isso tem salvado vidas. Hoje a cidade está muito mais preparada para as chuvas que nos anos anteriores, mas sabemos que ainda temos desafios e vamos seguir investindo para dar ainda mais segurança às pessoas”, afirmou.

De acordo com Macêdo, “a vistoria foi realizada para analisar a possibilidade de realização de estabilização de uma encosta da comunidade, para garantir a segurança da população que reside na localidade. As equipes da Codesal fizeram o mapeamento da área e constataram o alto risco de deslizamento de terra e descolamento de rochas, pois no local há uma pedreira desativada”.

Ainda segundo o diretor, este tipo de vistoria é de extrema importância para que a Codesal, em conjunto com os demais órgãos, possa elaborar novos projetos de contenção para as áreas consideradas de risco. No final do mês passado, a comitiva da Prefeitura já havia vistoriado outra comunidade em área de risco, na Fazenda Grande do Retiro.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos, afirmou que a vistoria possibilita a análise dos problemas e o direcionamento das ações. Ele destacou a importância de visitar a comunidade in loco.

“Estar aqui é diferente de ver a situação em uma foto ou um papel, ou uma descrição em relatório técnico. Aqui, a gente visualiza não só o problema e aquilo que pode impactar na vida das pessoas, mas uma solução possível”, disse.

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), responsável pela execução dos serviços de drenagem, desobstruções de rede e limpeza de bocas de lobo, além de coleta de galhos e vegetais tombados, também participou da visita. Segundo a subsecretária Aline Azevedo, a vistoria serve para verificar as necessidades da comunidade.