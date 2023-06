Salvador tem feriado chuvoso com sirene e evacuação no Bosque Real

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu alertas ao longo da madrugada desta quinta-feira, 8, feriado de Corpus Christi, sobre o risco de alagamentos e deslizamentos de terra causados pela intensidade das chuvas.



De acordo com o boletim, há previsão para a continuidade das chuvas, além da mudança de nível de alerta para nível de alerta máximo, devido aos forte risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

No bairro do Bosque Real, inclusive, a sirene de emergência da Codesal foi acionada. Os moradores foram orientados para se dirigirem para locais seguros e, em caso de emergência, entrar em contato com o telefone 199.

Ainda conforme o boletim, o registro acumulado de chuvas nas últimas 12h (atualizado às 8h), aponta que o bairro da Sussuarana foi o que mais choveu, com 64,8mm, seguido de São Rafael, com 59,8mm, e Sete de Abril/Bosque Real, com 58,6mm.

Nas últimas 6h, que conta com o recorte da madrugada, Pirajá foi o bairro mais chuvoso, com 33mm, seguido de CAB, com 31,4mm, e Sussuarana, com 30,8mm.

Em vídeo divuglado junto ao boletim, o diretor-geral da Codesal, Sósthenes Macedo detalhou a evacuação feita no bairro do Bosque Real e explicou que equipes da Prefeitura já estão na localidade atuando junto à população atingida.

Sósthenes Macedo, diretor da Codesal Divulgação | Codesal