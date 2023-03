Ato do PT defende direito das mulheres e luta contra o machismo

Com o intuito de dar visibilidade à luta das mulheres, o Partido dos Trabalhadores da Bahia (PT) realizou o ato Mulheres Insubmissas Protagonistas da Democracia nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional das Mulheres, em Salvador. A caminhada, que contou com a presença de dirigentes e militantes da sigla, também buscou reafirmar o feminismo, denunciar a violência do racismo estrutural, sexismo e da misoginia.

A secretária de Mulheres do PT Bahia, Brisa Moura destacou o simbolismo da data e a importância da continuidade da luta das mulheres. "Hoje é um dia simbólico para nós mulheres de todo o Brasil, principalmente da Bahia. Aqui na Bahia estamos reunidas para fazer a marcha no percurso da Independência da Bahia, porque é simbólico também para todo o Brasil. Tem mulheres de quase 60 entidades, de vários movimentos sociais, de pelo menos sete partidos políticos, e estamos juntas na perspectiva das lutas, tanto da perspectiva da defesa das nossas vidas, como também da garantia dos nossos direitos e na garantia principalmente da equidade de gênero”, ressaltou.

A secretária de Movimentos Populares do PT Bahia, Rafaella Rios, falou sobre a importância das mulheres irem para as ruas. Além disso, a dirigente também ressaltou as mulheres que marcaram a história da Bahia e do Brasil.

"Para além de ser o Dia Internacional da Mulher, é o Dia Internacional da Luta. No dia de hoje, a gente comemora mulheres heroínas, mulheres guerreiras que foram às ruas lá em 1917, mulheres operárias na Rússia e, aqui no Brasil, a gente aproveita o bicentenário da Independência para poder dar visibilidade e homenagear mulheres que lutaram pela independência da Bahia, que foi a verdadeira independência do Brasil. Mulheres como Maria Quitéria, Joana Angélica e a cabocla, por exemplo. Esse dia é o dia de justamente a gente ir para rua e colocar para todo mundo ver quais são as nossas pautas, ampliando cada vez mais porque nós somos diversas, somos mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas, somos mulheres que cada uma a partir dos seus locais de atuação têm construído uma luta e suas demandas, e hoje a gente vai em unidade marchar e mostrar para a sociedade civil quais são essas pautas e mostrar que tem luta sim. São as mulheres que vão fazer a revolução", pontuou.

Também presente no ato, a secretária de Movimentos Populares do PT nacional, Lucinha Barbosa, homenageou as mulheres baianas que lutaram pela independência e destacou o legado delas para a luta feminista.

"Afinal, estamos nós aqui por conta de histórias de luta de tantas outras que fizeram história, que construíram esse caminho para estarmos aqui. Mas este ano é um ano simbólico porque foram anos, esses últimos agora de batalha, principalmente para nós mulheres, para a população LGBTQIA+, e hoje nós estamos reconstruindo esse país", frisou.