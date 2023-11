Audiência debate implantação de campus da Uneb no Subúrbio Ferroviário | A TARDE

Uma audiência realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), nesta quarta-feira, 22, discutiu a viabilidade da instalação de um campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Proposta pelo deputado Robinson Almeida (PT), o evento reuniu representantes da Uneb, governo do estado e da sociedade civil.

Ao fim da audiência, os participantes decidiram criar um grupo de trabalho que terá a responsabilidade de elaborar e acompanhar o projeto. Esse grupo será coordenado pela reitora da Uneb, Adriana Marmori. “Esse grupo vai envolver a universidade, a Secretaria Estadual de Educação, o Poder Legislativo e comunidade do Subúrbio que vão se debruçar sobre a concepção de uma campus da Uneb na região”, pontuou Robinson Almeida.



A ideia, segundo ele, é que no início do ano que vem seja realizada uma nova audiência pública para que já sejam discutidas amplamente as propostas elaboradas por esse grupo.



A proposta também encontrou apoio no discurso do coordenador executivo do programa e projetos da Secretaria de Educação e ex-reitor da Uneb, José Bites de Carvalho. Ele parabenizou o deputado pela iniciativa e enfatizou a importância de avançar na oferta de cursos de educação superior na Bahia.



Bites apresentou dados que revelam a necessidade de expandir substancialmente a oferta de vagas nos próximos anos, destacando a importância de estruturar o projeto de forma viável. E se comprometeu pessoalmente a trabalhar junto à secretaria para consolidar a proposta e viabilizá-la. “Essa é uma discussão fundamental para a Bahia e para os jovens, pois estamos efetivamente falando de inclusão, formação das pessoas e da possibilidade efetiva de sucesso nas vidas, tanto pessoal quanto profissional”.