Audiência na ALBA discute impactos de construção de espigões na praia | A TARDE

A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia realiza, nesta quarta-feira, 3, 9h30, na sala das Comissões, uma audiência pública para discutir os impactos da construção de três torres na praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho. O debate é proposto pelo deputado estadual Robinson Almeida, pré-candidato do PT à prefeitura de Salvador.

Segundo o petista, a associação de moradores do bairro o procurou preocupada com a edificação de prédios que teriam 18 andares e, entre os impactos, causaria o sombreamento da praia. A construção das torres pela construtora OR é alvo de protestos da Associação dos Moradores da Rua do Barro Vermelho, de ambientalistas e de frequentadores da praia do Buracão.

“Vamos fazer esse debate porque é importante ouvir os moradores, os especialistas, o poder público. A gente tem uma preocupação com os impactos ambientais e a repercussão social e também econômica, no turismo, que essa intervenção pode causar”, observou Robinson Almeida.